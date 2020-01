Orsi: "Insigne deve andar via, Demme e Lobotka funzionali. Gol di Immobile? Colpa di Di Lorenzo"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Nando Orsi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Demme e Lobotka sono calciatori che hanno delle caratteristiche in comune ma il secondo ha maggiore tecnica. Sono però funzionali a quello che serve a Gattuso: sono calciatori che ti permettono di fare 0-0 e di cercare poi di segnare. Insigne deve andar via, sta perdendo le sue caratteristiche ed andando via potrebbe trovare nuovi stimoli perché ha dato tanto al Napoli. Gol di Immobile? E' colpa di Di Lorenzo, in Serie A non si può fare un rinvio del genere in Serie A. E' stato un concorso di colpe. Meret o Ospina? Spero che Ancelotti preferisca Meret perché è insieme a Donnarumma il miglior portiere del calcio italiano”.