Orsi: "Il Napoli è in ripresa. Con l'Inter gara importante per la corsa alla Champions, ma Conte vuole lo scudetto in anticipo"

"Corsa Champions? Quest’anno è molto avvincente. Così come è accaduto nelle scorse stagioni, il campionato è scontato ma molte squadre sono in bilico per quanto riguarda l’andata in Champions. È chiaro che tutte quelle in corsa vogliano l’Europa sia per il prestigio che, soprattutto, per il ritorno economico. Il Milan e il Napoli sono in ripresa, la Juve anche se altalenante tutto sommato c’è, bene anche Lazio e Roma e soprattutto l’Atalanta che in grande forma.

La Roma? L’Europa League fa perdere tante energie sia mentali che fisiche e in campionato, i giallorossi hanno perso qualcosa. Con il Manchester United giocheranno il 26 per cui potrebbero recuperare qualche punto e non perdere il posto ai vertici della classifica. È chiaro che Fonseca farà tanto turnover per proseguire bene su entrambi i fronti. Col Torino mi aspetto una formazione diversa.

Napoli – Inter? Sarà una partita importante nella quale il Napoli dovrà tentare il tutto per tutto per mantenere la posizione ai vertici della classifica sia in questo, che nell’altro scontro diretto con la Lazio. Antonio Conte vuole lo scudetto e lo vuole in anticipo, per cui è chiaro che l’Inter se la giocherà. Sarà sicuramente una partita avvincente".