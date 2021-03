Orsi: "Il Napoli deve approfittare delle fatiche europee della Roma, è il momento per accelerare!"

Ultime notizie calcio Napoli - Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Domani mi aspetto una partita in cui le due squadre vorranno superarsi, il pareggio serve a poco. Il Napoli è in un buon momento mentre la Roma viene da un impegno di coppa molto gravoso, gli azzurri devono approfittarne anche perché vengono da una vittoria importante come quella contro il Milan. E' il momento adatto per accelerare. Le partite si vincono in mezzo al campo e servirà la voglia di andare a superare gli avversari in quella zona di campo. Per i giallorossi ci saranno Villar e Diawara e la partita si gioca alle spalle dei centrocampisti. In tal senso i giallorossi hanno due trequartisti e gli azzurri uno. Sono due difese che concedono tanto".