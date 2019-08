Orrico: "Icardi così si sta vendicando dell'Inter: vuole costringere i nerazzurri a pagarlo senza farlo giocare"

Corrado Orrico, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Icardi in questo modo si sta vendicando contro l’Inter perché sa che restando all’Inter non giocherebbe mai e costringerebbe il club a pagarlo, di fatto, inutilmente per due anni per poi liberarsi a parametro zero. Fra due anni avrà 28 anni e potrebbe anche rilanciarsi ancora dal momento che l’età glielo consentirebbe”.