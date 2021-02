Ordine: "Non capisco questo scenario catastrofico sul Napoli di Gattuso: la squadra è in lotta per tutti gli obiettivi!"

Napoli - Franco Ordine ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli è in corsa per andare in finale di Coppa Italia, in classifica con una gara in meno lotta per la zona Champions: non mi sembra uno scenario catastrofico per legittimare tutte queste critiche pesanti. La partenza con i fuochi d'artificio con Genoa e Atalanta ha fatto montare una montagna di aspettative. Nel mio pronostico campionato, avevo detto Napoli da scudetto perché il passaggio al 4-2-3-1 che aveva disintegrato la nomea di difensivista per Gattuso e poi c'era un Osimhen in palla. Passare da questo pronostico all'addio di Gattuso e Giuntoli e contattando sette allenatori, mi dà la sensazione di una società ferma a 40 anni fa"