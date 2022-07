Oppini: "Koulibaly? De Laurentiis ha cambiato il prezzo iniziale: la Juve ci pensa"

Francesco Oppini, opinionista e tifoso della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 7 Gold in merito al possibile trasferimento di Kalidou Koulibaly in maglia bianconera.

Ecco le parole di Oppini:

"Aurelio De Laurentiis è stato costretto a rivedere verso il basso la sua valutazione di Kalidou Koulibaly. Se in passato chiese cifre molto elevate per il senegalese, ora non può pretendere più di quaranta milioni di euro considerando anche che il difensore si svincolerebbe tra un anno. La Juventus ci sta pensando"