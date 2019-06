Operazione Oikos, il legale di Immobile: "Si dichiara del tutto estraneo a tali fatti ed esclude categoricamente qualsivoglia coinvolgimento"

Dopo le indiscrezioni dalla Spagna sull'operazione Oikos, arrivano le dichiarazioni dell'avvocato Paolo Rodella, legale di Ciro Immobile, diffuse attraverso una nota stampa diramata ai media, come riporta la redazione di Tuttomercatoweb:

“Con riferimento alle notizie apparse su taluni organi di informazione, secondo le quali il nome del mio assistito sarebbe stato pronunciato nel corso di conversazioni telefoniche intercettate fra soggetti a vario titolo coinvolti in una vicenda di calcio scommesse in Spagna, Ciro Immobile si dichiara nella maniera più assoluta del tutto estraneo a tali fatti ed esclude categoricamente qualsivoglia coinvolgimento. Il calciatore mi ha già dato incarico di agire nei confronti di tutti coloro che in qualsiasi modo ledano il suo nome, la sua immagine e la sua dignità professionale. Pertanto diffidiamo chiunque dal dare credito e diffondere notizie totalmente false e diffamatorie”.