Scandalo calcioscommesse in Spagna, spunta un intermediario italiano: tirati in ballo Immobile e il Frosinone!

Uno scandalo relativo al calcioscommesse è scoppiato in Spagna nelle scorse settimane, e secondo quanto riportato da Marca appaiono i nomi di alcuni addetti ai lavori italiani. Viene coinvolto, infatti, un intermediario che risponde al nome di Mattia Mariotti.

Inchiesta calcioscommesse Spagna, tirato in ballo il nome di Immobile

E non solo, perchè nei contatti tra Mariotti ed il calciatore Aranda, al centro di questo scandalo, finiscono anche l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ed il Frosinone: Mariotti, infatti, in un’intercettazione sostiene che farà una cena per proporre a quattro giocatori del Frosinone una combine, e che Ciro Immobile sia scommettitore abituale presso un suo collega