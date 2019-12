Onofri: "Torreira ideale ma Lobotka può fare al caso del Napoli! Che colpo sarebbe stato Schone per gli azzurri..."

Ultime notizie calcio Napoli - Claudio Onofri, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Lobotka può fare al caso del Napoli. Fabian Ruiz può agire da vertice basso ma gli togli l’opzione di accompagnare la manovra che poi è il suo punto forte. Tra Torreira, Lobotka e Paredes considero il primo l’uomo ideale per le sue capacità di smarcarsi, è un giocatore che si è messo in luce in carriera proprio da regista. E’ il più adatto. Schone non può giocare in una terza squadra in stagione perché ha già giocato con il Genoa e con l’Ajax ma sarebbe stato un grandissimo colpo per il Napoli perché ha le qualità per agire da regista dal momento che ha ottime doti anche in fase di interdizione”.