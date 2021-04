Onofri: "Gattuso merita la permanenza in azzurro. Torino? Basterebbe un Napoli al 70%"

Napoli - Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Sono convinto che Gattuso si stia meritando la permanenza al Napoli e il calendario può permettergli di fare ancora meglio. Sono sempre stato contro i cambi in corso visto che anche al Bari per fare un esempio, che ha cambiato allenatore e le cose non sono per sempre migliorate. Il Napoli ha avuto alti e bassi durante la stagione, ma agli scontri diretti preferisco sempre affrontare squadre che lottano per la retrocessione. Davide Nicola st facendo benissimo al Torino e per il Napoli non sarà una passeggiata, ma se gli azzurri giocheranno al 70% la spunteranno. La squadra di Gattuso ha trovato tatticamente l'equilibrio e Zielinski per me è un giocatore fortissimo ch sa fare veramente di tutto. Gran parte della rosa del Napoli, non tutta, si equivale con le prime in classifica".