Olivera al Napoli, il presidente del Getafe: "Dettagli della firma da finalizzare", l'allenatore Sanchez Flores: "Cessione necessaria" | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - Mathias Olivera è ufficialmente un nuovo terzino azzurro. Intanto al Getafe è arrivato il rinnovo per l'allenatore Quique Sánchez Flores che è intervenuto in conferenza stampa commentando la cessione al Napoli, in compagnia del presidente Angel Torres.

Getafe, cessione al Napoli di Olivera: le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Angel Torres che racconta come non sia ufficiale ma manchino ancora alcuni dettagli:

"Cessione Olivera? Ha quattro club, la squadra più avanzata è il Napoli e credo che finirà a giocare lì. Non posso confermare al 100% che sia chiusra, perché ci sono alcuni dettagli della firma di Olivera per il Napoli che devono essere finalizzati. Lo ringraziamo per il suo comportamento durante gli anni in cui è stato qui. Andrà con la Nazionale uruguaiana, è partito stamattina. Poi penso si concluderà col Napoli al 99,99%".

Clicca su play nel video in allegato per ascoltare le sue parole.

Mentre l'allenatore ha dichiarato: