Olive a CN24: "Napoli avvantaggiato rispetto a chi ha cambiato molto. Sono convinto vedremo molte sorprese quest'anno"

Renato Olive ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24": "Il lavoro di Gattuso è stato buono finora al napoli avendo avuto molte incognite dopo la ripresa post-Covid. Quest'anno le incertezze sono aumentate e credo ci saranno per un bel po' di sorprese, onestamente no vedo vantaggi perché tutti stanno ripartendo da zero. Mi aspetto molte sorprese in queste prime giornate. Ho seguito molto Liverani, ha fatto bene un Lecce spettacolare a tratti. Gli piace non buttare mai via il pallone giocando molto in verticale. C'è da capire quanto ci metterà il Parma ad assorbire le sue idee. C'è stato troppo poco tempo per provare, il Napoli è avvantaggiato perchè non ha cambiato guida tecnica"