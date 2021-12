Novellino: "Scudetto? Il cruccio restano gli infortuni, il Napoli deve crederci: cos’ha l’Inter in più?"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Walter Novellino, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Napoli? Le difficoltà ci sono, ma sono dovute agli infortuni e al covid che hanno penalizzato molto la squadra. Al completo, gli azzurri giocano a memoria ma le difficoltà le hanno anche altre squadre, penso ad esempio alla Juventus. Il 6 gennaio io credo molto nel Napoli e nelle sue qualità, la Juventus sta crescendo nei singoli ed il Napoli dovrà fare attenzione. Dove intervenire sul mercato? Il Napoli ha bisogno di sistemare la squadra, la amplierei in fase difensiva con un centrale e magari un centrocampista. O addirittura un sostituto di Osimhen. Però diciamolo, il Napoli al completo ha già dimostrato tutto il suo valore. Difesa a 3 contro la Juventus? Il problema è recuperare i calciatori infortunati e positivi al covid. Scudetto? Il cruccio restano gli infortuni, il Napoli deve crederci: cos’ha l’Inter in più? Una rosa un po’ più ampia, almeno in questo momento”