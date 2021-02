Walter Novellino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spero che il Napoli affronti le prossime partite con serenità. Il Napoli dovrà fare attenzione perché con il Benevento non sarà facile, è una squadra molto organizzata pronta a far male".