Novellino: "Allegri al Napoli ottima idea, azzurri da Scudetto senza infortunati"

Ultimissime calcio Napoli - Walter Novellino, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Allegri al Napoli è un'ottima idea, ma bisogna un attimino vedere come va a finire questo campionato. Gli azzurri meritano un allenatore di alto profilo, Gattuso ha dimostrato di essere un grande allenatore. Con la squadra al completo per tutta la stagione, il napoli avrebbe vinto lo Scudetto. Non ho dubbi. Osimhen è stato inizialmente criticato ma ha dovuto superare un brutto infortunio ed il Covid. Ieri non ha segnato ma ha fatto una grande partita".