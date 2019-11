Hysaj, l'agente a CN24: "Non c'è solo la Roma, ha anche mercato all'estero. Ora vuole conquistare il posto al Napoli"

Ultimissime notizie Napoli calcio. Mario Giuffredi, agente di Hysaj, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calcio Napoli 24.

"Hysaj? Mi è piaciuto molto come ha parlato in conferenza stampa con l'Albania, ha detto chiaramente di voler riprendersi il posto nel Napoli. Sicuramente i mesi non son stati facili perché pensavamo di dover andare via, ci siamo trovati in una situazione equivoca ma abbiamo affrontata con grande intelligenza, soprattutto il calciatore è stato saggio ad affrontare la situazione. Poi si è aggiunto l'infortunio di Torino che ha appesantito la situazione ma si è ripreso infatti ha giocato contro il Genoa. Vediamo una bella situazione: o va via o resta al Napoli, sta giocando bene. I momenti bui fanno bene per capire i propri sbagli. Roma? Hysaj ha anche mercato all'estero".