Bari, Luigi De Laurentiis: "Progetto ambizioso, firmeremo una convenzione di cinque anni per lo stadio"

Notizie calcio. Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Social Football Summit, il primo evento in Italia su marketing e comunicazone digitale nel mondo del calcio in programma oggi e domani allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco le sue parole riportate da SerieBNews.

"È un progetto molto ambizioso, in poco tempo abbiamo trovato le risorse per ripartire. Siamo partiti dal logo, per poi costruire un percorso di grande identità. Abbiamo aperto i social in una settimana. Pur partendo dalla D, siamo partiti con un investimento molto importante anche per vincere il campionato al primo colpo".

"Lo stadio è un elemento fondamentale, ora stiamo firmando una convenzione di cinque anni. Puntiamo ad una qualità molto alta: abbiamo reso l’impianto più moderno".

"Un anno e pochi mesi fa siamo arrivati in corsa ed abbiamo trovato le risorse per fare ripartire una società fallita. Era importante creare un nuovo brand e lo abbiamo fatto partendo dalle basi come aprire i social, trovato una radio ed una televisione per comunicare con i tifosi. I primi mesi eravamo una start up, quindi abbiamo dovuto trovare gli sponsor, le maglie. È stato fatto un processo di internazionalizzazione del brand, come nelle collaborazioni con Dazn. Inoltre andremo alla ricerca di fan esteri, abbiamo creato delle accademie. Importante è anche valorizzare i valori del territorio che sono conosciuti in tutto il mondo. Il nostro obbiettivo finale è di creare un brand internazionale ed ampliarlo".

"Lo stadio rappresenta sia la città sia la casa del tifoso. Stiamo firmando una convenzione in cui per i prossimi 5 anni potremmo utilizzare lo stadio a pieno. Siamo andati a lavorare in molte aree dello stadio per dargli una veste più moderna. Stiamo istituendo anche una clinica per le visite mediche, abbiamo innovato ogni aspetto sia al livello del food che dal punto di vista del merchandising. Cercheremo di creare anche un hub elettrico allo stadio dove i tifosi green possono ricaricare le auto".