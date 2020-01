"Non tifo Juve!", scugnizzo vestito in bianconero rinnega lo stemma della Vecchia Signora in diretta tv [VIDEO]

Notizie calcio Napoli - Sta facendo il giro del web un video che ritrae un piccolo tifoso prima del fischio d'inizio con le squadre schierate. Per il progetto fair play i bambini scendono in campo anche con la maglia della squadra avversaria e dell'arbitro, insomma l'assegnazione maglie è casuale. Ma quando c'è la Juve in campo tutto cambia. E così un piccolo scugnizzo vestito in bianconero quando si è avvicinata la telecamera ha voluto precisare a gesti: "Io non tifo Juve!" indicando lo stemma della Vecchia Signora.