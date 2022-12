"Non sparate la bomba Kvara!", l'appello a Napoli per i fuochi di Capodanno

Pericolo in vista del Capodanno 2023, con i soliti fuochi d'artificio che hanno ogni anno creato pericoli e problemi gravi a tutte le persone che continuano a sparare botti di fine anno sempre più pericolosi. Arriva un appello importante.

Fuochi Capodanno 2023: pericolo bomba Kvara

Napoli - I fuochi d'artificio di Capodanno sono sempre stati pericolosi e hanno portato alla morte di persone o a ferite gravi e permanenti. Intanto, arrivano aggiornamenti nuovi per quest'anno. Perché quest'anno il Napoli calcio vola al primo posto in Serie A e in Europa trascinato da Kvaratskhelia, il georgiano che ha stregato tutti.

In suo onore è stata inventata la bomba Kvara che crea un grosso allarme in città. Si tratta di un grosso petardo che pare sia addirittura più pericoloso e potente della bomba di Maradona. C'è l'appello nella città partenopea per spingere la popolazione a non acquistare e sparare questa bomba Kvara per evitare possibili guai seri.