Nocerino: "Insigne? Mancanza di rispetto dal Napoli, il capitano non può arrivare a sei mesi dalla scadenza!"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Nocerino, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Insigne? Tutti cercano di capire perché ha deciso di firmare con il Toronto, ma nessuno si chiede come si è arrivati a questa situazione. Non è solo una questione di soldi, è come è stato trattato ad aver fatto la differenza: il capitano di una squadra, per giunta napoletano, non può arrivare a sei mesi dalla scadenza. E' una mancanza di rispetto".