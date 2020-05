Nocerino: "Cavani al Napoli? Segnerebbe 25 gol con la sigaretta in bocca"

Ultime calcio - In diretta social con Nicolò Schira, Antonio Nocerino ha parlato di Cavani:

"E' un campione, avrei messo la mano sul fuoco per la carriera che ha fatto. Correva più di noi centrocampisti: un’ateta incredibile, si allenava con fame e cattiveria. Ritorno in Italia? Sta bene fisicamente e ha appena 33 anni. È un animale da gol, professionista serissimo. Napoli o Inter? Non so chi può permetterselo, ma lo prenderei ad occhi chiusi. 20-25 gol a stagione può farli con la sigaretta in bocca".