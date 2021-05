Nocerino: "Allegri è cresciuto tanto, ma allenatori così vogliono vincere: servono investimenti! Io al Napoli? Papà sarebbe impazzito"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Nocerino, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Allegri negli ultimi anni ha fatto vedere tutto il suo valore, vincendo cinque Scudetti. E' cresciuto tanto. Questi allenatori vogliono vincere e, di conseguenza, serve anche investire su dei calciatori. Un napoletano come me sogna di giocare nella squadra della propria città. Io non ci sono mai riuscito purtroppo, volevo rendere felice mio padre. Se mi avesse visto con la maglia del Napoli sarebbe impazzito. Gattuso ha fatto un grande lavoro ed un grandissimo campionato. Ha toccato quota 100 gol, non è facile. In questo Napoli non giocherei. Ero una mezzala di inserimento, nel 4-2-3-1 faticherei".