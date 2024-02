Nicolini: "La partenza di Spalletti è stata determinante. Sassuolo? Non sarà facile per il Napoli"

Nel corso del TMW News è intervenuto Enrico Nicolini per parlare del Napoli:

"E' di difficile lettura. Pensare che una squadra fresca del titolo di campione d'Italia navighi a centroclassifica è complicato, non è semplice trovare i motivi. E' chiaro che la partenza di Spalletti, uno dei simboli di quel Napoli, è stata determinante. Ci sono poi ora giocatori ad esempio come Kvara che erano protagonisti e che ultimamente vengono sostituiti, a testimonianza di un momento davvero non facile. E sarà dura ripartire a mio parere anche l'anno prossimo. Domani contro il Sassuolo sarà un'altra gara delicatissima, gli emiliani non possono perdere e il Napoli deve vincere. Sarà una partita a livello mentale molto difficile per entrambe ma è chiaro che i partenopei possono farcela".