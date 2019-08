Marcello Nicchi, presidente degli arbitri, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla "Domenica Sportiva": "Il Var è intervenuto su Mertens, ma quello su Mertens non è rigore e sono preoccupato perchè non hanno capito che stavano commettendo un errore. Le immagini in possesso del Var non erano chiare sull'episodio del belga, ma il buonsenso doveva portare Massa a rivedere almeno l'immagine al monitor"