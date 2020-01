Sebino Nela ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli è stata la sorpresa negativa del campionato, le risposte vere e concrete deve darcele il campo e non le chiacchiere. A volte basta una vittoria per sbloccarsi mentalmente. Per me questa è una squadra di valore, fa strano vederla a metà classifica. Sono un gruppo senza anima vedendola dall'esterno. Non voglio pensare che le prestazioni di un calciatore dipendano dal rinnovo di contratto, sarebbe follia"