Garcia in conferenza: “Osimhen ha risposto sul campo, Kvara è tornato. Non vi preoccupate per me: ci tengo a dire un dato sulla squadra”

Conferenza stampa Rudi Garcia post Napoli Udinese. Terminata la sesta giornata del campionato italiano di Serie A dallo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli - Napoli Udinese. In diretta dallo stadio Maradona le parole di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, dopo la partita contro l'Udinese di Sottil.

"Non vi preoccupate per me, sono sereno e tranquillo prima e dopo la gara. Sono contento perchè i calciatori hanno fatto la gara che volevamo. Sono contento per Victor, ha fatto gol. Visto che da due giorni è d'attualità, si è concentrato solo sul campo facendo quello che gli riesce meglio. Ha fatto l'assist a Zielinski cedendogli il rigore, dopo Bologna è rimasto Osimhen per me il primo rigorista. Abbiamo ritrovato il grande Kvara, si è preso rigore ed assist prendendo anche due pali. Non ha mollato facendo grande gol. Penso lo lascerà più tranquillo perchè da marzo non segnava. In classifica non siamo dove vogliamo tra i primi quattro. Il Lecce è una buona squadra, vogliamo recuperare i tre punti persi in casa contro la Lazio"

"Filotto di risultati? Bisogna innanzitutto recuperare fisicamente quando si gioca così tanto. Ho dato riposo a qualcuno dando spazio ad altri come Cholito e Lindstrom. ora dobbiamo battere il Lecce, non dobbiamo pensare al Real. Ci servono 3 vittorie per tornare dove vogliamo in classifica"

"Prima di questa gara eravamo la squadra con più possesso palla ed eravamo secondi per tiri in porta. per conoscere bene una squadra bisogna conoscerla. Ero già soddisfatto del gioco della squadra a Bologna. Dopo Bologna non c'era tutto da buttare, stasera dobbiamo essere soddisfatti e non euforici"

"L'unica differenza tra Bologna e stasera è stata la sfortuna. Sono contento per i due centrali difensivi, abbiamo ritrovato Mario Rui che ha portato esperienza e palleggio. A centrocampo hanno fatto belle cose poi c'è chi finalizza davanti. Sono sempre contento quando si lavora tutti bene"

"Natan? Abbiamo lavorato tanto con lui durante la sosta per le nazionali. Se avessi recuperato al 100% Rrahmani Natan avrebbe già giocato con il genoa. Il lavoro svolto gli ha permesso di entrare con qualità. Lui ha lavorato sodo, ha ascoltato e sta dimostrando di essere pronto a fare belle cose"

"Quando non diamo niente all'avversario perdendo palloni pericolosi sei più tranquillo e riesci a riaggredire subito recuperando palla. Vediamo di continuare così"