Napoli-Pescara al San Paolo, l'Ass. Borriello: "Non ci saranno problemi, domani dovremmo ripartire con il servizio"

Notizie Napoli calcio. Ciro Borriello, Assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto dichiarato circa lo stato dei lavori al San Paolo e la conseguente possibilità di disputare l'amichevole contro il Pescara (in calendario per l'11 settembre) nell'impianto di Fuorigrotta:

«Napoli-Pescara a rischio? C'è questo vizio di fare ricorso al Tar quando c'è una gara, riguarda la termogestione e non siamo riusciti ad affidare l'appalto alla ditta vincitrice. Una ditta s'è resa disponibile per portare avanti il servizio, c'è un appuntamento con i tecnici. Si tratta dell'azienda classificatasi alle spalle delle prime due della graduatoria. Un affidamento temporaneo in attesa della pronuncia del Tar che auspico sia in tempi brevi».

Sulla impossibilità di disputare la partita Napoli-Pescara l'assessore è moderatamente ottimista: «Non penso ci saranno problemi al riguardo, l'ordinanza per l'affidamento temporaneo del servizio è pronta e domani dovremmo ripartire con il servizio»