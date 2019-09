Mertens: "Il mio futuro è a Napoli! Dura digerire il ko con la Juve, ha fatto ancora grandi acquisti. Posizione? Potrei tornare a fare l'esterno"

MERTENS NAPOLI, le ultime news - Dries Mertens, attaccante del Napoli e della Nazionale belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media presenti in mixed zone dopo la sfida San Marino-Belgio, match di qualificazione ad Euro2020 concluso con un 4-0 per la formazione ospite. Ecco quanto riportato dai colleghi di tuttomercatoweb:

"Tornare a fare l'esterno d'attacco anche nel Napoli come in Nazionale? Mi farebbe anche piacere, vediamo come si può fare. Lukaku? Sono molto contento che sia in Serie A, sarà importante per l'Inter. Con lui diventerà una grande squadra. Juve battibile? Anche loro hanno fatto grandi acquisti e noi nello scontro diretto abbiamo preso gol all'ultimo minuto. Ancora oggi è dura digerire quel risultato. Il mio futuro? Io sono a Napoli, questo è il mio futuro"