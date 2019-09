DIRETTA VIDEO - Liverpool, Klopp in conferenza: "Rispetto per il Napoli, ma se un calciatore salta prima del tocco non è mai rigore. Vogliamo chiarezza sul Var"

Ultime Napoli - Jurgen Klopp in conferenza stampa. Champions League, prima giornata della nuova edizione 2019/20 del calcio Napoli, parla il tecnico del Liverpool con la conferenza post partita contro il Napoli. La conferenza in diretta testuale di Jurgen Klopp del Liverpool.

"Abbiamo giocato meglio rispetto all'anno scorso. Abbiamo avuto diversi momenti positivi e controllato la gara a lunghi tratti.Creato in contropiede. Le due squadre hanno mostrato compattezza e rispetto. Si deve giocare così contro una squadra forte come il Napoli. Nel secondo tempo un po' di frenesia, abbiamo perso palla in area loro e rincorso. Accettiamo il risultato, dobbiamo essere critici. Non abbiamo giocato male, potevamo anche vincerla. Non siamo riusciti a pareggiare, non è stato così. Sul rigore ci sono diverse vedute, ma se un calciatore salta prima del contatto non è mai rigore".

"Liverpool penalizzato dal Var? Sono essere umani che prendono queste decisioni. Per me non è rigore, ma se l'errore è grave si può anche cambiare la decisione. Il Var ci aiuterà a lungo termine. Spetta a noi adeguarci al regolamento. In Germania si usa il Var e la terna era tedesca. Se non l'avesse fischiato, la decisione non sarebbe stata cambiata. Vogliamo chiarezza sul Var".