Napoli-Lille, Zerbin: "E' un anno importante per me. Mese di gennaio è fondamentale"

Alessio Zerbin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky prima del calcio d'inizio di Napoli-Lille:

"È un anno importante, bisogna cercare sempre di fare meglio, sia a livello personale che come squadra. Abbiamo fatto un bel ritiro in Turchia. Il mio obiettivo è essere parte sempre più importante di questo gruppo, arrivavo da un anno in B ed era difficile fare cose importanti subito. Spero di migliorare sotto l'aspetto del gioco. Gennaio è fondamentale, penseremo partita dopo partita, inizieremo con una grande sfida e da lì in avanti vedremo fino alla fine".