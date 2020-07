Lobotka: "Gara difficile con l'Atalanta, per la Champions ora si fa dura. Crediamo nel colpaccio con il Barcellona, su Demme e Gattuso..."

Ultime notizie calcio Napoli – Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' stata una gara molto difficile quella di ieri contro l'Atalanta. Nel primo tempo abbiamo giocato bene ma abbiamo pagato gli errori commessi nella ripresa. Abbiamo creato qualcosa anche dopo lo svantaggio ma non siamo riusciti a far male davvero perché l'Atalanta si è difesa bene. Rimonta per la Champions League? Adesso diventa molto difficile con 15 punti da recuperare e con lo scontro diretto in favore dell'Atalanta... Ci crediamo anche se l'Atalanta dovrà perdere tante partite e noi non dovremo sbagliare nulla.

Gattuso ci ha chiesto concentrazione per le prossime partite perché ci sono tante gare ravvicinate, ci ha chiesto di dare sempre il massimo da qui alla fine della stagione. Daremo tutto per vincere contro la Roma, sarà una gara importante anche per correggere gli errori commessi con l'Atalanta. Siamo concentrati ed abbiamo le qualità per vincere, siamo concentrati per esprimere queste nostre doti al massimo. Siamo sempre motivati, al di là della classifica, è il nostro lavore. Sappiamo di giocare bene e di esprimere un bel calcio, siamo focalizzati sul finale di campionato.

Quando arriverà il Barcellona sarà facile trovare le giuste motivazioni. Credo nella possibilità di eliminare il Barcellona, lo abbiamo dimostrato al San Paolo. Esprimendo un calcio di qualità, come fatto nelle ultime giornate di campionato, possiamo fare il colpaccio!

Demme? Siamo diversi. Diego è molto bravo a difendere e corre tantissimo ed ha sempre i tempi giusti, io invece lancio di più gli attaccanti. Abbiamo entrambi delle doti anche se differenti. Sono molto contento di essere diventato papà, è un bambino sorridente che mi dà tanta energia. Mi piace molto la gente di Napoli, ti dà la giusta carica. Hamsik? Ci sentiamo spesso, non nascondo che quando stavo per firmare con il Napoli mi ha aiutato tantissimo. Anche dopo la firma ci siamo sentiti ed è stato molto importante per me perché mi ha messo in contatto con alcuni suoi amici. Quando finisco di allenarmi mi godo la vita di Napoli e mi alleno in palestra, oltre a giocare con il bambino ed a riposare. Ai tifosi dico di godersi questa estate, noi proveremo a farli divertire scendendo in campo".