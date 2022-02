Inter, Farris: "Secondo tempo di grande impatto, abbiamo il rammarico di non aver vinto. Napoli grandissima squadra"

Calcio Napoli - Massimiliano Farris, secondo allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il secondo tempo la dice lunga sul valore della nostra squadra, è stato di grande impatto. L'episodio del rigore ci ha messo sotto, il Napoli è una grandissima squadra ed aveva un grande entusiasmo. Siamo stati bravi a cercare di vincere, abbiamo spento l'entusiasmo sia dei calciatori che del pubblico. Va benissimo il punto, anche se forse abbiamo un piccolissimo rammarico. Avevamo creato i presupposti per vincerla. Non discutiamo l'episodio del rigore assolutamente. Dumfries? Lo hanno subito etichettato come calciatore in difficoltà, ha imparato tutto quotidianamente. La sua forza fisica è riconosciuta da tutti. Sanchez è rimasto 5-6 minuti aspettando di entrare. Avevamo preparato la partita cercando, a destra o a sinistra, di poter uscire con un quinto. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, mentre nella ripresa hanno alzato il raggio di azione sia Dumfries che Perisic. Alla lunga questo lavoro ha sfiancato i centrocampisti del Napoli. Lautaro? Una delle sue doti principali è quella delle acrobazie. Affinerà la conoscenza con Edi ed il resto dei compagni, ma il tempo è tutto dalla sua parte".