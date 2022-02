Inter, Dimarco: "Contenti a metà, avremmo potuto vincere. Nella ripresa abbiamo cambiato l'inerzia della gara"

Ultime notizie calcio Napoli - Federico Dimarco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nel primo tempo potevamo fare meglio, ma nella ripresa siamo entrati in campo con un piglio diverso ed abbiamo cambiato l'inerzia della partita. Avremmo potuto anche vincerla... Prendere un gol qui dopo 5 minuti non è assolutamente facile, in queste gare sono decisivi sempre gli episodi. Nel secondo tempo l'episodio è andato a nostro favore ed ha cambiato la partita. Siamo venuti qui per vincere, ma per come si era messa la partita era importante non vincere. Il Napoli vincendo ci avrebbe superato, ma siamo contenti a metà.