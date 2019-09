Notizie Calcio - Peppe Marino, allenatore della Carpisa Yamamay calcio femminile, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it:

"Finalmente iniziamo ad entrare in campo per giocare il nostro campionato. Ci sono motivazioni e pressioni e dobbiamo raggiungere la massima Serie impegnandoci sul campo e mettere da parte le parole per dare spazio ai fatti".