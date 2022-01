Nando Orsi: "Napoli grande squadra, è giusto che punti allo Scudetto! Non è più un tabù"

Ultime notizie calcio Napoli - Nando Orsi, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nel gruppo del Napoli la parola Scudetto non è più un tabù e questo è importante. Guardare avanti significa avere degli stimoli. Il Napoli è una grande squadra con un grande organico, è giusto che punti a qualcosa di importante. Meret? Non sapere di essere titolare certamente ti penalizza. Era partito facendo il titolare e con Ospina il Napoli non ha più perso".