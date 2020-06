Orsi: "Meret più tecnico di Ospina, Gattuso preferisce per il colombiano per la sua esperienza"

Ultimissime calcio Napoli - Nando Orsi, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Meret rispetto ad Ospina para con tanta tecnica mentre il colombiano lo fa in maniera artigianale ed io preferisco sempre la prima categoria alla seconda. Detto ciò, Gattuso ha preferito l’ex Arsenal al talento italiano per la sua esperienza in un momento tanto delicato”.