Orsi: "Napoli, da anti-Juve a tracollo, giocatori e presidenti hanno le colpe! Ancora non si spiega niente ai tifosi"

Notizie calcio Napoli - Nando Orsi a Tuttosport analizza il momento del Napoli:

"Quali spiegazioni si possono dare a una crisi che sembra essere ormai irreversibile, su di una squadra che all’inizio era stata indicata come l’anti-Juve e che invece adesso si trova mestamente nelle parti basse della classifica. Ancora non si spiega un simile tracollo, sia al tifoso, che più di ogni altro è coinvolto emotivamente in questa emorragia che sembra non avere fine. Le parti coinvolte, è naturale, sono il presidente, la squadra e i due allenatori. Questi ultimi, a mio parere, sono i meno responsabili. Il conflitto tra presidente e squadra è alla base di questo disastro e i due tecnici, che si sono trovati in mezzo, lo hanno via via subito, dimostrandosi comunque incapaci, nonostante la loro esperienza, di mediare tra le due parti. De Laurentiis, lo sappiamo, non spicca per la sobrietà d’opinione, ma rimane pur sempre il presidente e in quanto tale merita rispetto e un po’ d’obbedienza. E invece: la squadra si ammutina, scappa dal ritiro, partono le multe, ancora non pagate, e il Napoli scompare dal campo. Non c’è bisogno di mazziarli con allenamenti duri, ritiri o cambi di modulo, se poi la squadra scende in campo senza la testa".