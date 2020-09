Mpasinkatu: "Osimhen può crescere tanto in Italia: voglio vederlo in Serie A. Koulibaly? Il Psg cerca un difensore di livello mondiale"

Ultime calcio Napoli - Malu Mpasinkatu è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Finalmente riparte il campionato, non ne possiamo più. Osimhen? Una prova importante per lui, ha scelto Napoli ma aveva anche la Premier League come opzione. Sa che nel campionato italiano si migliora in tutto. Può diventare completo, basta vedere la crescita di Lukaku. Voglio vederlo in serie A e capire quanto può crescere. Victor è devastante in campo aperto ma davanti alla porta sa fare gol, tira tanto: ha l'istinto del bomber. Koulibaly? Il Psg sta cercando un difensore di livello mondiale e Koulibaly è sempre stato uno degli obiettivi".