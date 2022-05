Mpasinkatu: "Cessione Osimhen? A certe offerte è difficile dire di no..."

Intervistato nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini, Malu Mpasinkatu ha parlato di Osimhen:

Sul Napoli: il club azzurro riscatterà Anguissa, come giudica questa operazione?

“Una grandissima operazione. La bravura di una direzione sportiva è proprio quella di prendere giocatori ottimi ad un prezzo equo. Il riscatto fissato a 15 milioni è ottimo. Al di là dell’ultimo periodo di flessione, Anguissa è stata una delle rivelazioni del Napoli. Adesso dovremo capire cosa succederà con Osimhen, a certe cifre di cui si parla non si può non mettersi al tavolo”.

Chi pensa potrebbe puntare su Osimhen?

“In questo momento il calcio inglese è il calcio più ricco. Dire di no ad offerte intorno ai 100 milioni sarebbe difficile. Non so se può essere il Newcastle la squadra pronta a provare l’affondo più serio, ma di fronte ad una cifra mostruosa credo che anche il calciatore ci penserebbe. Ci sono squadre più blasonate ma non so se le offerte degli altri club garantirebbero la plusvalenza”.

Poi ci sarebbe però da cercare un sostituto, operazione non facile.

“Qualcosa ci si può sempre inventare con i soldi della cessione. Si potrebbe comprare un titolare da 30 milioni ed una riserva da 70, anche se non è semplice trovare profili del genere”.