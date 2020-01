Mpansikatu: "A Mateta affiderei l’attacco del Napoli. Ghoulam? Non avrà problemi a trovare acquirenti"

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Malu Mpansikatu:

“Mateta è un prospetto importante del calcio francese. Una punta centrale dotata di ottimo fisico. Ha già una discreta esperienza nonostante i suoi 23 anni e credo possa essere un giocatore da Napoli. I francesi hanno quella malizia che gli italiani non hanno perché giocano sempre con i più grandi e a Mateta affiderei l’attacco del Napoli. Ghoualm non avrà problemi a trovare acquirenti se si riprenderà e glielo auguriamo. Quello è un ruolo particolare, non ci sono tanti giocatori forti per cui se il suo fisico starà bene di certo non mancheranno pretendenti”.