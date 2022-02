Moviola Lazio-Napoli, Bergonzi: "Era rigore per gli azzurri senza dubbio, intervento scoordinato e fallo di mano di Luiz Felipe"

Ultime calcio Napoli - A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A:

Moviola Lazio-Napoli, ecco Bergonzi

A proposito di Lazio-Napoli, è stata questa la moviola di Mauro Bergonzi che è sicuro. Manca un rigore agli azzurri.

Possibile rigore per il Napoli per fallo di mano sulla linea di Luiz Felipe

"Quello era rigore. Luiz Felipe colpisce con il braccio e respinge in modo scoordinato la palla. Non c'è molto da andare a vedere, quello è rigore netto. Simile a quello di Juan Jesus con il Barcellona? Questo è ancora più evidente, anzi, a dirla tutta, per me quello di Juan Jesus al Camp Nou non c’era. Perché non è intervenuto il VAR? Probabilmente era disattento, dispiace dirlo ma è così".

Com'è stato il weekend degli arbitri?

"Tutto sommato non si può catalogare come un weekend 'nefasto'. Manca ancora il match di stasera dove, a mio modo di vedere, è stato designato uno degli arbitri giovani migliori in circolazione: si tratta di Sozza della sezione di Seregno, è un misto tra Orsato e Rocchi. C'è stato qualche problemino, per esempio in Milan-Udinese: i rossoneri si sono lamentati per il gol di pareggio dove, Udogie, sembra accompagnare il pallone con il braccio. A onor del vero, tocca dire che non esiste un'immagine chiara ed evidente che sveli al 100% l'episodio. Sollevo un problema, dunque, di cui parlavo già tempo fa: non esistono immagini di qualità retroporta. Per capire come l'ha deviata Udogie ci vorrebbe un'immagine ad alta definizione. Penso anche a De Ligt contro l'Atalanta, non c'era un'immagine seria ed evidente che svelasse come era stato deviato il pallone, se col braccio o no. Nel calcio moderno c'è un enorme problema di qualità delle immagini televisive. Capisco anche il VAR: il protocollo dice che ci vuole certezza al 100% e le immagini non te lo permettono".

Roma-Spezia, tanti episodi nel finale