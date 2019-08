Jose Mourinho si commuova durante un'intervista. L'allenatore portoghese ammette che in assenza di una panchina non risce a rilassarsi e che vorrebbe tornare ad allenare il più presto possibile. Ecco le sue parole in questo breve spezzone video:

"Mi stavo divertendo finché non è diventata una cosa seria. È stata una cosa seria finora, e adesso che mi sono fermato invece di godermela mi manca".

Guarda il video in allegato!