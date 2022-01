Morte Nando Pennino, il ricordo di Venerato: "Il Sarago non era un semplice ristorante, abbraccio con affetto i suoi cari"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha affidato a CalcioNapoli24 il ricordo di Nando Pennino, titolare del ristorante "Al Sarago":

"Il ristorante Sarago non era un semplice ristorante per quelli della mia generazione giornalistica. Ma una vera e propria redazione mercato distaccata. Nando Pennino ospitava Ferlaino, Moggi, Marino, Allodi e tutti o quasi i calciatori azzurri. Se entravi nelle sue grazie qualche dritta la portavi sempre a casa. Nando detto "Il maresciallo" me ne ha elargite tante. Voleva bene ai giovani anche se era circondato da big. Oggi ci ha lasciato lasciando un grande vuoto . Perdiamo dopo di Marzio (altro suo grande amico) un altro grande personaggio di un calcio dal volto umano. Abbraccio con affetto i suoi cari, soprattutto il figlio Massimiliano, cuore azzurro come il suo indimenticabile papà".