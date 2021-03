Daniel Martinez, giornalista di ESPN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare di Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Grande caos sulla morte di Maradona, il post è stato ancora più doloroso in questi mesi a causa dei tanti litigi e degli audio che sbucano fuori di continuo su chi doveva occuparsi della sua salute. Chiedo pietà per Diego e che riposi in pace”.