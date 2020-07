Morientes: "Quello del Napoli è un progetto fantastico! Oggi il Barcellona si può battere, con l’entusiasmo degli azzurri l’impresa può esserci"

Notizie Calcio Napoli - Fernando Morientes, ex calciatore, tra le altre, del Real Madrid e del Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a margine della presentazione della Racing Capri FC avvnuta ieri sull'isola Azzurra:

"Quello del Napoli è un progetto fantastico. Lo seguo molto dai tempi di Reina. Credo che potrà crescere e riuscire a vincere lo Scudetto. Magari anche in Europa gli azzurri possono continuare a ottenere buoni risultati. Oggi il Barcellona si può battere. Con l’entusiasmo degli azzurri l’impresa può esserci ma molto dipende anche da Messi. Se è in serata sarà quasi impossibile ottenere la qualificazione. Fabian? È un giocatore dal futuro assicurato. Non a caso le Big spagnole lo vogliono riportare in Spagna. A Napoli sta crescendo molto. Gattuso? Da calciatore lo ho affrontato e sappiamo tutti che grande carriera ha avuto. Da allenatore sta dimostrando il suo valore anche al Napoli"