Moratti: "Il Napoli ha fatto un bel regalo all'Inter ed è in corsa per la Champions. Scontro Ronaldo-Cragno? CR7 non è cattivo..."

Napoli Calcio - Massimo Moratti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli ha fatto un bel regalo all'Inter che oggi ha un bel distacco dal secondo posto. Napoli che ha meritato la vittoria, non è stata una cosa casuale, c'è per la corsa Champions. Scudetto? Non è finita ancora, per scaramanzia è meglio non dir niente ma l'Inter può amministrare questo vantaggio. La Juve ha una partita in meno ma è contro il Napoli. Gattuso allenatore dell'Inter? Ne ho girati un po', Mourinho è quello che più di tutti mi ha dato soddisfazioni ma anche Mancini. Ronaldo-Cragno? Per me è rosso, il portiere non ha fatto scene ma Ronaldo non è un giocatore cattivo. Il calcio italiano si sta salvando dalla crisi che è stata generata dalla pandemia, conitnua ad esprimersi e questo è già un miglioramento. Hamsik? Chiamai De Laurentiis ma mi disse che non lo vendeva. Lavezzi anche mi piaceva: avevamo in tanti calciatori forti e c'era equilibrio".