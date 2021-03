Morabito a CN24: "De Laurentiis provò a prendere Inzaghi prima di firmare Ancelotti! Milik-Newcastle? Il Napoli lo valutava 30mln..."

L’intermediario di mercato Vincenzo Morabito è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Covid ha stravolto due stagioni sportive, sono anomale anche dal punto di vista dei risultati. Le certezze del campionato? Ogni settimana veniamo smentiti, si parla di Milan in crisi ed ha vinto, si parlava di Napoli spacciato ed invece ha espugnato Roma.

Bisogna lasciare tranquilli Gattuso e la squadra, credo abbia le possibilità di arrivare al quarto posto: lo farà anche la Juventus, pena una stagione fallimentare, poi vedo bene il Milan malgrado tutto e non la Roma. Benino la Lazio con Inzaghi, che potrebbe tornare sotto nel finale. Senza dimenticare l’Atalanta, che alterna alti e bassi.

Panchine? Sarà una rivoluzione: l’Inter è intoccabile, ma Conte fino a due mesi fa sembrava destinato ad andare via. Gattuso andrà via, anche se dovesse arrivare in Champions League sarebbe difficile ricucire il rapporto. La Roma secondo me avrà un nuovo allenatore, Inzaghi ha il contratto in cassetto da due settimane ma la firma non arriva, mentre in casa Juventus la situazione è difficile con Pirlo ed Inzaghi potrebbe essere la sorpresa in caso di esonero.

De Laurentiis provò a prendere Inzaghi prima di firmare Ancelotti, lo sorprese: il presidente ci aveva visto giusto considerando i risultati ottenuti con il materiale a disposizione alla Lazio, ovvero 12-13 titolari e cambi non all’altezza.

Inzaghi? Lotito la sua offerta l’ha fatta, sta pensando al rinnovo e nel calcio può succedere di tutto: Simone è legatissimo all’ambiente laziale, vedremo.

Milik-Newcastle? Per Arek è mancata la volontà del club, c’era una offerta da 20 milioni di euro ma il Napoli in quel momento riteneva più alta la sua valutazione, sui 25-30 milioni. Credo non sia facile lavorare in un club con un presidente sicuramente bravo ed attivo, Giuntoli è un ds all’altezza ma forse ha bisogno di spazio e De Laurentiis è un soggetto non facile da accontentare, sia quando si vende sia quando si compra. I diritti di immagine hanno bloccato tanti affari, per fare un esempio. Forse manca l’ultimo tassello per un trofeo importante”