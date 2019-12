Montuori su De Laurentiis: "Ha fatto succedere tutto questo perchè vuole abbassare gli ingaggi ai calciatori. Non sa fare il presidente"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto Gennaro Montuori, conduttore televisivo ed ex capo tifoso della Curva B. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Milik ha fatto sì una tripletta, ma sono stati tre goal molto facili, diciamolo. De Laurentiis? Non sa fare il presidente per come si pone. Io prenderei Cavani al posto di Ibrahimovic, l’uruguaiano può giocare per tre o quattro anni. Milik si fa sempre male anche se cade dal letto. Per il futuro prenderei Haaland, Tonali e Chiesa. Faccio i complimenti a Gaetano per l’esordio in Champions League. Tifosi del Napoli? Esistono agenzie che dirigono il sistema biglietti, ma sono d’accordo con le società di calcio. Ricordo che De Laurentiis venne pure applaudito in aereo da alcuni personaggi quando disse che voleva fare uno stadio da ventimila posti. Con Gattuso in attacco giocheranno Callejon, Mertens ed Insigne. La gara col Parma non è facile, non va sottovalutato come avversario. Ancelotti aveva spento l’entusiasmo, ha dimostrato di non essere all’altezza della nostra città. Non è stato degno di sostituire Sarri, mi auguro che Gattuso riesca a dare qualcosa d’importante. Secondo me De Laurentiis è sttao furbo, ha fatto succedere tutto questo in modo da poter abbassare gli ingaggi dei calciatori”.