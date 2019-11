Monti: "Ora c'è da ritrovare continuità in campionato, strano fare meglio in Champions che in Serie A"

Il giornalista Gianluca Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Bisogna ritrovare continuità in campionato, adesso c'è l'ultima chance di recupere punti per indirizzare al meglio questo campionato. Tendenza strana, il Napol fa meglio in Champions che in Serie A".

"Basta fare il Napoli per tornare a vincere in campionato: la rabbia è proprio questa, vedere un'ottima squadra in Champions e un'altra in campionato. Non è possibile che dopo il ko contro il Cagliari non si è riuscito più a reagire".