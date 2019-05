Montervino: "Ancelotti voleva Zielinski già al Bayern, ecco dove giocherebbe Ilicic. Mercato? Prenderei questi due calciatori"

Francesco Montervino, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Ne parliamo il lunedì”, trasmissione in onda su Canale 8. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ancelotti ha sempre giocato, storicamente, con due terzini di gamba e di spinta. Malcuit non era pronto inizialmente, ma è il prototipo di terzino che cerca il tecnico azzurro. Ovviamente, però, servono dei “Maciste” come centrali difensivi. Occorrerebbe uno come Manolas, sarebbe perfetto accanto a Koulibaly. A centrocampo ci vorrebbe uno come Bakayoko in grado di fare da schermo davanti alla difesa. Anche uno come Meitè potrebbe essere una soluzione. Bennacer è molto esile ma è il calciatore che ha recuperato più palloni. Ancelotti aveva sondato Zielinski già ai tempi del Bayern Monaco. Spalletti con Gagliardini in campo ha dato il centrocampo in mano al Napoli. Infatti ha poi cambiato inserendo un altro centrocampista come Vecino. Ilicic lo vedrei più come seconda punta che come esterno di fascia”.